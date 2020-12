Plongée dans un stage pour se couper du monde

Dans «Détox», dont le deuxième et dernier volet vient de sortir, Jim et Antonin Gallo font voyager leur héros… au milieu de la nature. Matthias participe en effet à un stage destiné à limiter sa dépendance aux téléphones et à Internet. Pour ce faire, il se retire du monde, sans ces outils du quotidien qui le suivent partout et le stressent.

«J’ai eu l’idée lorsqu’un ami a sonné chez moi et m’a raconté le stage qu’il avait effectué», se souvient le scénariste Jim. Pour le vrai stagiaire, «cela a été une expérience difficile mais il en garde un bon souvenir, à tel point qu’il y est retourné». Pour le héros de la BD, le stage seul sur sa colline s’avère rempli de péripéties parfois loufoques, mais qui ont le don de l’énerver. Il reçoit des visites indésirables, de la part d’autres stagiaires puis même d’un bus de naturistes!

«Société malade»

«L’histoire fait écho à notre société contaminée par le numérique, reprend Jim. Nous avons acquis un sixième sens avec le téléphone, à tel point que nous avons du mal à nous en passer. Nous sommes dans un lieu, mais l’esprit est ailleurs, tellement nous sommes plongés dans le monde virtuel». S’il comprend la volonté de guérir de cette dépendance, il n’est personnellement pas attiré par l’idée d’un tel stage: «ce serait un enfer de partir 10 jours coupé du monde», sourit-il.

S’il a par moment dépeint «une société malade» et a ironisé sur «une volonté de retour à la nature de la part de personnes qui ne savent pas trop ce que c’est», Jim n’a pas pour autant voulu produire une œuvre engagée. «Ce qui me guide avant tout, c’est le plaisir de donner à lire. Je travaille de manière intuitive, je me fais plaisir». Celui qui est également dessinateur pour ses autres albums («Une nuit à Rome», «De beaux moments»,…) a contribué aux dessins pour «Détox», notamment «pour certaines ambiances», sur lesquelles son style habituel est perceptible. En ressort un album agréable à lire et tout à fait dans l’ère du temps.

• «Détox», livre 2/2. Jim et Antonin Gallo. Grand Angle, 16,90 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)