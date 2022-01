L’homme, ce singe qui aime tellement faire l’autruche

Dessinateur de presse et de BD, réalisateur de films, Aurel a 40 ans, l’esprit alerte et pas mal de talent. Qu’il en vienne à emprunter les routes de nos lointaines origines n’a donc rien de farfelu. Mais là où certains s’attendaient, peut-être, à un album ludique plus ou moins inspiré de Tarzan ou de la Planète des singes, – le sujet s’y prête – Aurel nous livre un ouvrage érudit, captivant et accessible, qui aurait sa place dans toute bonne bibliographie d’anthropologie qui se voudrait moins rébarbative.

Pas de mise en scène ni d’artifice, l'auteur nous invite d’emblée à le suivre dans une enquête historico-scientifique qui fait la part belle aux dialogues qu’il mène avec d'attachants femmes et hommes de terrain, dont certains ont consacré une grande part de leur existence à l’étude des primates, ce «cousin» vers lequel on se tourne à chaque fois que la question de nos origines nous turlupine. Mais, le singe, on le lui répétera maintes fois, n’est pas l’ancêtre de l’homme, ni l’inverse d’ailleurs, bien que nous ayons plus de gènes en commun avec le chimpanzé et le gorille qu'en ont deux pinsons quasi identiques, mais d’espèces différentes.

Occidentalocentrisme

L’enquête, dont une certaine forme de spiritualité n’est pas absente, part un peu dans tous les sens, preuve que les questions sans réponses restent nombreuses quant aux circonstances de notre singulière apparition. L’observation des singes et l’évidence d’un lointain passé commun fournissent indubitablement quelques pistes.

L'humanité que l’on décèle dans certains regards de primates, leur aisance à manier certains outils, ou à recourir à une véritable pharmacopée les rapprochent de nous, mais notre anthropomorphisme, agrémenté d’une bonne dose d'«occidentalocentrisme», nous mène souvent vers des culs-de-sac et fausse, peut-être, notre compréhension de ce que sont les primates d'une part, et de ce que furent nos lointains aïeux d'autre part. À ce titre, la préface livrée par le philosophe Baptiste Morizot vaut à elle seule le détour, et se la mettre de côté en guise d’épilogue ou de matière à digression ne serait pas la plus «bête» des idées.

«Singes. Quel genre d'animaux sommes-nous?». Aurel. Futuropolis, 25 euros.

(Rachid Kerrou/L'essentiel)