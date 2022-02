Saviano raconte en BD les menaces qu'il subit

«Je suis toujours vivant». Le titre de l’autobiographie de Roberto Saviano, dessinée par Asaf Hanuka, constitue aussi tout un programme pour l’auteur antimafia, qui tente au quotidien de faire face aux menaces des criminels. Le titre peut aussi être interprété comme un petit message pour narguer ses ennemis du grand banditisme.

Depuis l’immense succès de son livre «Gomorra», en 2006, Roberto Saviano est menacé. Pour avoir décrit avec une grande précision et dénoncé les rouages du système mafieux italien, l’auteur est la cible des clans. Il vit depuis sous protection policière permanente, imposée un jour après des menaces concrètes. «Ils m’ont dit que ça durerait au maximum deux semaines et que je rentrerai chez moi. C’était il y a plus de quinze ans. (…) Je ne suis plus rentré chez moi», témoigne l’auteur.

«L’ennemi est dans votre tête, il vous harcèle»

Roberto Saviano est le héros de l’album, dans lequel il apparaît tel qu’il est, avec son allure parfois maladroite, ses chemises débraillées et son crâne dégarni. La tristesse des scènes est contrebalancée par un style graphique dynamique, où les couleurs parfois vives renforcent les messages. La genèse de son combat est présentée, notamment via un dialogue souvenir émouvant avec son grand-père. «Tu es comme moi, tu auras toujours des ennuis», lui avait lancé l’aïeul lorsque Roberto était enfant. «Il n’est plus là pour voir ce qui m’est arrivé, heureusement», observe le Saviano d’aujourd’hui.

Il apparaît généralement seul, comme pour souligner le fait qu’il a souvent l’impression de se retrouver isolé dans son combat contre un système crapuleux. Des internautes anonymes et même des politiciens lui adressent des messages emplis de reproches. «Je suis toujours vivant» revient sur la mort qui le guette presque à chaque instant. «L’ennemi est dans votre tête, il vous harcèle». Même un rendez-vous galant donne lieu à une scène baroque, lorsque la jeune femme doit présenter patte blanche aux deux vigiles avant d’entrer dans l’appartement. Les menaces de mort ne quittent jamais Roberto Saviano, qui montre avec cet album qu’il reste pour l’instant bien vivant.

• «Je suis toujours vivant». Roberto Saviano et Asaf Hanuka. Gallimard, 22 euros.

