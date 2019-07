Tueur en série, le comte Zaroff est complexe

Sorti aux États-Unis en 1932, «Les Chasses du comte Zaroff» est un grand classique du cinéma américain, adapté d'une nouvelle de Richard Connell, «The Most Dangerous Game». Du chasseur ou de ses proies, qui l'emportera? «François Miville-Deschênes, le dessinateur, m'a proposé ce sujet et j'ai tout de suite été intéressé. La fin de la nouvelle de Richard Connell et celle du film qui en est l'adaptation sont ouvertes. On ne voit pas Zaroff mourir, tué par ses chiens de chasse. Imaginer qu'il ait pu survivre et raconter ce qui aurait pu advenir nous a tout de suite motivés», explique Sylvain Runberg.

1932. Le général Zaroff s'est réfugié sur une île au large du Venezuela. Un jour, débarque Fiona Flanagan, la fille d'un chef mafieux qu'il avait tué lors d'une de ses chasses. Voulant venger son père, elle a enlevé la sœur cadette de Zaroff avec ses trois enfants et les a lâchés dans l'île. Si elle les retrouve avant lui, elle les tuera. Pour une fois, Zaroff est la proie. Mais un vrai chasseur garde toujours son instinct... Une course contre la montre s'engage.

Course poursuite haletante

Avant que Fiona ne se pointe sur son île, Zaroff, grièvement blessé lors d'une lutte à mort avec ses propres chiens, est un homme dépressif, rongé par le souvenir de cet échec. «Il doute parce qu'il a été battu alors qu'il imaginait être le meilleur chasseur du monde. C'est un personnage complexe, au-delà de sa condition de tueur en série. Et puis vont survenir des éléments de sa vie passée, inédits, et une famille. Il va alors affronter un nouvel ennemi. Et devoir faire des choix difficiles. Même pour un psychopathe comme lui».

Dans une course poursuite haletante, à travers une jungle parsemée de pièges mortels qui va devenir le tombeau des plus faibles, Zaroff relève le défi de Fiona Flanagan, femme de tête qui n'a pas froid aux yeux. Brian Maguire, son homme de main censé lui obéir aveuglément, guette la moindre occasion pour se débarrasser d'elle. Qu'importe, elle n'a qu'une obsession: vaincre Zaroff. Même avec sa sœur et ses trois neveux dans les pattes, il va redevenir l'impitoyable chasseur qu'il a toujours été dans une BD passionnante et intense.

«Zaroff». François Miville-Deschênes et Sylvain Runberg. Le Lombard.

(Denis Berche/L'essentiel)