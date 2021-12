Un album d'humour sur la catastrophe climatique

A priori, le thème de la crise climatique ne se prête pas à faire hurler de rire. Pourtant, Didier Tronchet a réussi cette prouesse avec son album «Les catastrophobes», fait de gags d’une page. Il présente une famille avec enfants, dont les parents sont conscients des enjeux climatiques actuels.

La mère tente de trouver des solutions souvent radicales. Elle recherche même l’endroit idéal pour se réfugier. «La Bretagne? Mais non, pas possible. Il n’y a pas assez de forêt». Elle se rabat finalement sur le Périgord. Son mari a quant à lui plus de difficulté à quitter son confort. Partir, pourquoi pas, tant qu’il dispose d’une bonne connexion wifi, qu’il peut allumer des barbecues et brancher son congélateur. Au milieu de ces contradictions, les jeunes enfants tentent de comprendre, tandis qu’un ami vaguement climatosceptique fait quelques apparitions loufoques.

De brèves références à la crise sanitaire actuelle sont bien présentes, comme le port du masque et le confinement. Une manière pour Didier Tronchet de souligner la réalité de la crise. L’écologie est partout, jusque dans la confection des repas et la vie du couple. C’est en conciliant la gravité de l’enjeu avec le quotidien banal que l’auteur manie avec brio son humour grinçant. En plus d’apporter de l’humour, l’album est pointu sur les enjeux climatiques. Ce sont les thèmes collapsologues qui sont à l’honneur, dès la préface de Pablo Servigne, chercheur en agroécologie.

•«Les catastrophobes. Rions avec la fin du monde». Didier Tronchet. Fluide Glacial, 12,90 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)