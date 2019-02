Qu'est-​​elle venue chercher à Silver Creek?

Colorado, juillet 1900. Emily arrive à Silver Creek, petite ville minière en pleine expansion. Fille de prostituée, entraîneuse occasionnelle, la jeune femme au caractère bien trempé est-elle vraiment venue se marier comme elle l'affirme haut et fort?

«La Venin T. 1/5 - Déluge de feu».

Laurent Astier. Rue de Sèvres. Laurent Astier. Rue de Sèvres.

Dans l’Ouest encore sauvage où les passions se déchaînent et les vengeances sont légion, les apparences sont souvent trompeuses. Et la poudre dicte toujours sa loi! Surtout lorsque votre passé est plus lourd que la valise que vous traînez. Et que vous n'hésitez jamais à joueur habilement du flingue.

«Les fumetti ont été mes premières lectures chez ma grand-mère. Ado, j'ai été marqué au fer rouge par Blueberry. J'ai longtemps laissé mon envie de western de côté. En fait, j'ai attendu d'être suffisamment aguerri pour oser me confronter à tous ces maîtres du genre», dit Laurent Astier, scénariste et dessinateur de cette nouvelle série «La Venin». Au fil des cinq tomes annoncés, on va donc découvrir qui est cette Emily, sorte d'hommage à la Claudia Cardinale de «Il était une fois dans l'Ouest», de Sergio Leone.

Le Western traditionnel revisité

«Son personnage était trop peu développé. Il servait juste de «caution sexuelle» au film. C'est ce que j'aime chez les héroïnes à fort caractère comme dans ma série «Cellule Poison». Emily sait faire parler la poudre et souhaite devenir l'égal de l'homme, avec une part féministe avant-gardiste», explique Laurent Astier.

Cette Emily ressemble à Minnie Wallace, dont les hommes plus âgés tombaient tous amoureux. Mais ses deux maris sont morts dans des circonstances bien étranges. Alors, si Emily a quitté un bordel, c'est pour finir dans un autre. Mais en toute conscience et en sachant se défendre ou... attaquer. «Parmi les pionnières de l'Ouest, celles qui ont laissé une trace dans l'histoire américaine sont souvent de grandes tenancières de bordels», commente Laurent Astier.

Utilisant des éléments historiques pour servir au mieux son histoire, il imagine le voyage d'Emily dans un calendrier précis, au milieu des Indiens, de deux agents Pinkerton et au travers des événements historiques participant à l'évolution de l'Amérique des années 1900. Une manière singulière de revisiter le traditionnel western.

(Denis Berche/L'essentiel)