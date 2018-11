«Aniel», dernier Thorgal de Grzegorz Rosinski

Aniel, le fruit des amours adultérins entre Kriss de Valnor et Shaïgan-sans-merci (alias Thorgal), a enfin un album à son nom. C'est le 36e de «Thorgal», série mythique, mais c'est surtout le dernier dessiné par Grzegorz Rosinski. Avec Yann au scénario, «Aniel» vient sceller les retrouvailles de Thorgal & Cie et opérer la jonction entre la série mère «Thorgal» et ses deux dérivées «Louve» et «Kriss de Valnor».

Uccle (banlieue chic de Bruxelles). Été 1976. Un ex-cadre financier belge rêvant de devenir romancier-scénariste croise un jeune artiste polonais désireux de percer sur le marché occidental. Aucun des deux ne se doute de ce qui les attend. Le premier album de Thorgal, «La magicienne trahie», paraît en 1980 aux éditions du Lombard. Passant de l'aventure à la science-fiction, du péplum au fantastique, du thriller à la mythologie, la série «Thorgal» impulse les fondements d'une Family Fantasy autour du Viking rebelle, de sa femme Aaricia et de leurs deux enfants Jolan et Louve, sans oublier la méchante de service, Kriss de Valnor.

Un succès éditorial colossal. Près de 15 millions d'albums vendus depuis 1980. Plus de 400 000 volumes vendus chaque année pour une histoire traduite en 18 langues. Il faut y ajouter le succès des trois séries parallèles des «Mondes de Thorgal». Depuis 2010, «Kriss de Valnor», «La Louve» et «La Jeunesse de Thorgal» se sont déjà écoulées à plus de 1,6 million d'exemplaires.

«Je ne sais si c'est le destin ou une coïncidence. Je viens d'avoir 77 ans. Or, le "Journal de Tintin" affirmait que la BD s'adresse aux jeunes de 7 à 77 ans. Je m'amuse en me disant que cette phrase a été prononcée pour moi», explique Grzegorz Rosinski. Il tire sa révérence alors que Jean Van Hamme avait mis la flèche il y a un moment. «Avec Jean, nous avons commencé et grandi ensemble. Nous étions jeunes, beaux, inconnus. Les deux bouts d'une belle chaîne, lui tellement littéraire, moi tellement visuel». Sans ses maîtres Van Hamme et Rosinski, «Thorgal» va quand même continuer à vivre sa vie.

• «Thorgal T. 36 - Aniel». Yann, Grzegorz Rosinski. Le Lombard.

(Denis Berche/L'essentiel)