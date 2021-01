Kevin prend des cours pour devenir un bon complotiste

L’album «Les complotistes» s’attaque à un véritable phénomène de société. «Cette thématique s’est imposée d’elle-même à nous», relate Fabrice Erre, l’un des deux auteurs. Le complotisme, selon lui, «existe depuis longtemps, mais il est longtemps resté farfelu et marginal. Mais c’est devenu plus grave lorsqu’il s’est répandu à partir du 11 septembre 2001, puis encore plus avec la vague d’attentats en France, à partir de 2015», détaille ce professeur d’histoire.

C’est pour démonter de grandes théories basées sur la manipulation qu’il a conçu l’album. Fabrice Erre a réalisé le récit mettant en scène Kévin_Néo51, adolescent peu cultivé, participant à un cours de «théorie et pratique de la mise en question», dispensé par Patrick_Mulder427, un conspirationniste très engagé. Parano, celui-ci prend soin d’effacer ses traces et enseigne depuis… le local à poubelles de l’établissement! Les gags s’étalent sur quelques planches, entrecoupées de pages explicatives thématiques, réalisées par Jorge Bernstein. «Nous avons tenté de trouver un équilibre entre un récit humoristique et de vraies explications».

Un scénario adapté avec la crise du Covid-19

Les péripéties de l’ado et du professeur abordent la plupart des événements chers aux conspirationnistes, de l’assassinat de Kennedy au 11 septembre, en passant par les chevaliers des Templiers et un curé du sud de la France qui aurait découvert un trésor. Un épisode évoque la crise du Covid-19, sans la nommer. «L’album était presque terminé, mais cela s’est percuté avec l’actualité. Alors nous avons adapté le scénario», explique Fabrice Erre, qui évoque une crise qui a aussi fait «exploser le complotisme».

Avec le professeur qui raconte de nombreuses contre-vérités, souvent démenties par les questions naïves de son élève, l’auteur a voulu montrer que «les discours d’autorité peuvent aussi être biaisés». Selon lui, les théories les plus folles ne sont pas l’apanage des jeunes et surviennent souvent «là où l’on s’y attend le moins». En faisant des recherches sur le sujet, Fabrice Erre a «parfois eu peur de tomber lui-même dedans!», sourit-il.

• «Les complotistes». Fabrice Erre et Jorge Berstein. Dupuis, 16,95 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)