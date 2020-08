Quand l'histoire du 7e art s'invite dans le 9e art

Silence, ça tourne! Le monde du cinéma inspire celui de la bande dessinée, avec plusieurs albums consacrés au destin des grands réalisateurs. L’occasion de (re)découvrir les génies du genre de manière ludique.

Des adaptations pas toujours aisées



Si les adaptations de BD au cinéma n’ont pas toujours été réussies, «hormis pour Astérix avec Alain Chabat», l’inverse n’est pas plus évident, selon Swysen. «Les deux médias sont jumeaux par l’image, mais il y a trop de différences: le son, la musique,…». D’où le fait de «ne pas traiter le cinéma sous forme d’adaptation directe d’une œuvre, mais de biographies».

Monroe, Bardot et Chaplin

Le scénariste Bernard Swysen propose trois albums sur Charlie Chaplin (sorti en 2019), Brigitte Bardot et Marilyn Monroe (sortis à l’issue du confinement). «Je suis un mordu de cinéma, je suis fasciné par les acteurs et leur vie privée». Effectivement, les histoires font la part belle aux sphères privées des intéressés, «qui fait partie de leur carrière». L’auteur a réalisé beaucoup de recherches, rencontrant notamment Brigitte Bardot et les enfants de Charlie Chaplin.

«On entend beaucoup de choses sur la vie des artistes, qui sont la plupart du temps fausses», reprend Bernard Swysen. La vie sentimentale échevelée de Chaplin, sa lassitude du succès, les engagements incompris et les procès de Brigitte Bardot, ou encore les turpitudes de Marilyn Monroe avec ses compagnons et ses employeurs sont abondamment relatés. Le lecteur apprendra peut-être que celle qui allait devenir une icône a longtemps galéré avant de rencontrer un succès considérable, et que pendant longtemps, des intermédiaires «gagnaient des sommes folles sur son dos, alors qu’elle récupérait des miettes», selon les mots de Bernard Swysen.

Le milieu de Hollywood est largement égratigné, entre les accusations violentes de communisme contre Chaplin, les pressions énormes contre les artistes et les mâles en chaleur qui ont voulu profiter des jeunes et belles actrices. Sur ce dernier point, le scénariste assure avoir tout écrit «avant l’affaire Weinstein».

• Charlie Chaplin. Bernard Swysen et Bruno Bazile. Dupuis, 19,95 euros.

• Marilyn Monroe. Bernard Swysen et Christian Paty. Dupuis, 19,95 euros.

• Brigitte Bardot. Bernard Swysen et Christian Paty. Dupuis, 19,95 euros.

Hitckcock

Le scénariste Noël Simsolo et le dessinateur Dominique Hé ont réalisé un ouvrage très riche sur le fameux Alfred Hitchcock. Le premier tome, sorti fin 2018, s’intéresse à la période britannique du maître du suspense, en attendant le deuxième tome sur son passage aux États-Unis. L’histoire met en scène Hitchcock lui-même, relatant en décembre 1960 les principaux épisodes de sa vie. S’ensuivent des allers et retours réguliers dans la narration entre cette date et les moments en question.

Le récit en noir et blanc, très complet, n’occulte rien de la vie d’Alfred Hitchcock, à partir de son enfance en Angleterre. Son surpoids s’est rapidement manifesté, au point de l’empêcher de combattre lors de la Première Guerre mondiale, relatent les auteurs. Choyé par sa mère, Alfred est très vite attiré par le monde du cinéma, où son talent est rapidement repéré. Ses exigences, notamment envers ses actrices, ainsi que ses colères et ses farces parfois vicieuses, sont bien relatées, quitte à ne pas mettre systématiquement le héros en valeur. Hitchcock est dépeint comme un personnage très dur avec ses collaborateurs. Son comportement serait probablement dénoncé aujourd’hui.

• Alfred Hitchcock, L'homme de Londres. Noël Simsolo et Dominique Hé. Glénat, 25,50 euros.

Tati

Le monde et l’œuvre de Jacques Tati sont présentés grâce à un très beau livre réalisé par David Merveille. L'illustrateur a réalisé de nombreux dessins très expressifs et colorés, dans l'esprit de ce que proposait le réalisateur mythique. Le célèbre Monsieur Hulot a bien sûr droit à de nombreuses apparitions, dans cet album qui fait la part belle aux images, bien plus qu'aux textes.

• Tati par Merveille. David Merveille. Champaka, 45 euros.

François Truffaut

François Truffaut est à l'honneur d'une biographie. L'album s'ouvre sur la cérémonie des César 1981, lorsque son film «Le dernier métro» avait tout raflé. S'ensuit un récit émouvant et documenté, sur son enfance pendant l'occupation, puis sa découverte du cinéma.

• «François Truffaut». Noël Simsolo et Marek. Glénat, 22 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)