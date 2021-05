L'écologie au cœur de plusieurs aventures

Nos sociétés débattent de plus en plus souvent de l’écologie et la bande dessinée n’échappe pas à cette tendance. Plusieurs ouvrages abordent cette thématique, sous différentes formes. Toujours militants, ils veulent faire prendre conscience de l’ampleur du péril qui menace la civilisation.

«Urgence climatique»

«Urgence climatique», d’Étienne Lécroart et Ivar Ekeland, s’inscrit dans la série des albums pédagogiques. Les enjeux scientifiques sont expliqués avec soin et vulgarisation. Au fil des 117 pages, l’album est truffé de schémas, graphiques et courbes illustrées, afin de rendre accessibles des éléments parfois abscons au premier abord. Le rendu est très dense, donc très complet sur le sujet, avec notamment des retours sur les grands événements climatiques récents. Le ton est à la dénonciation des comportements les plus polluants, tout en laissant entrevoir une possibilité de s’en sortir, comme l’atteste le sous-titre («Il est encore temps»).

• «Urgence climatique». Étienne Lécroart et Ivar Ekeland. Casterman, 19 euros

«La déforestation»

La déforestation fait l’objet d’un album narrant la première aventure d’un nouveau héros, Mister Geopolitix. Dans «L’aventure géopolitique. La déforestation», cet aventurier se retrouve au Brésil, au Sénégal puis en Indonésie, au cœur des immenses forêts, afin d’enquêter sur les ravages des coupes d’arbres. Tout en s’alarmant sur les conséquences de ces pratiques, il donne aussi la parole aux professionnels locaux, qui s’agacent d’être sans cesse brocardés, alors qu’ils n’ont pas d’autres moyens de subsistance. Ils sont en fait présentés comme des victimes du système. Si la corruption des autorités des pays visités est bien dénoncée, le point de vue occidental est aussi quelque peu contrebalancé.

• «L'aventure géopolitique. La déforestation». Ludovic Danjou et Adrien Martin. Soleil, 15,50 euros.

«Lettre des animaux»

La protection des animaux est aussi à l’honneur, avec «Lettres des Animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes», un album auquel a participé le militant Allain Bougrain-Dubourg. Le développement de nombreuses espèces (lapins, requins, ortolans, poussins,…) est présenté à chaque fois en quelques pages. Au départ très mignonnes, les histoires virent souvent au drame, à cause des menaces qui pèsent sur les animaux concernés. Des récits accessibles aux enfants, mais pas seulement.

• «Lettres des Animaux». Brémaud, Bougrain-Dubourg et Rigano. Glénat, 17 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)