Quelle invitation au voyage!

«Les Voyages d'Anna» (2005) avaient donné le ton, avec le carnet de voyage singulier de Jules Toulet, peintre voyageur de la fin du XIXe siècle accompagnant la jeune aventureuse Anna. Emmanuel Lepage, René Follet et Sophie Michel avaient plus tard redonné vie à ce peintre imaginaire dans «Les Voyages d'Ulysse» (2016). On y retrouvait Jules voyageant sur l'Odysseus en compagnie de Salomé, fascinante capitaine du navire. Et l'on devinait, en pointillé, la blessure du jeune artiste pour oublier son passé dans un grand périple autour de la Méditerranée.

Cette fois, «Les Voyages de Jules» permettent à Emmanuel Lepage de reprendre ses personnages dans un album dont le thème principal est la mer. Un hommage aux livres de voyage qui l'ont inspiré, à travers un échange de lettres entre Jules Toulet, Ammôn Kasacz et Anna, personnages connus des lecteurs de la série. Sur 164 pages, les lettres calligraphiées se glissent entre de magnifiques illustrations. «Je n'avais certainement pas prévu qu'Anna, Ulysse et Jules aient chacun leur livre alors que tout a commencé, il y a presque 20 ans, par un petit portfolio de dix dessins à la demande du galeriste Daniel Maghen», dit Emmanuel Lepage.

Ce dernier dessine et sa compagne, Sophie Michel, scénarise. Et les deux sont parents d'une Anna et d'un Ulysse alors que Jules, le peintre et voyageur qui traverse les trois albums, pourrait bien tenir d'Emmanuel Lepage. «Disons que Sophie s'est inspirée de mes voyages et de quelques éléments de ma vie pour Jules, qui a le physique, avec son 1,95 m, d'un de mes amis».

Pour ses albums, souvent de remarquables BD reportages telles «Voyage aux îles de la Désolation» ou «Un printemps à Tchernobyl», Emmanuel Lepage vogue à contre-courant. «Le texte est généralement écrit en fonction du dessin. C'est un exercice amusant qui prend la méthode classique à rebours», explique-t-il. «Qui a dit qu'une histoire ne pouvait pas s'écrire au gré des découvertes faites par son auteur? Pourquoi ne pas concevoir une sorte de puzzle dans lequel tout est flou au début, avant de se dessiner et de s'éclairer». Avec Anna, Ulysse et Jules, le voyage à la sauce Lepage prend tout son sens. Une trilogie magistrale.

• «Les voyages de Jules». Emmanuel Lepage, René Follet et Sophie Michel. Éditions Daniel Maghen.

(Denis Berche/L'essentiel)