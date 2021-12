Des albums chocs en stock pour l'année 2021!

L’année s’achève, donc Noël approche. L’occasion de faire le bilan des sorties les plus importantes des douze mois écoulés. Le marché de la bande dessinée a de nouveau été perturbé en 2021, à cause de la crise du Covid. De nombreuses sorties prévues en 2020 ont été reportées à cette année, mais la crise sanitaire, avec son lot de confinements et de restrictions, a incité les éditeurs à adapter de nouveau leur calendrier en début d’année.

Bien sûr, des mastodontes du genre ont fait leur apparition dans les rayons (Astérix, Lucky Luke, Corto Maltese,…), braquant les projecteurs sur eux. Au rayon des incontournables figure Spirou. Le groom attire les lecteurs, pas seulement les plus jeunes. Peut-être même de moins en moins, car les adaptations actuelles sont autant destinées aux enfants qu’aux ados et aux adultes. «Super Groom» a transformé Spirou en superhéros amusant et attachant. En début d’année, carte blanche a été donnée à Christian Durieux, qui a fait venir un dictateur déchu dans le «Pacific Palace». Surtout, le troisième tome du splendide «L’espoir malgré tout», d’Émile Bravo, met en scène Spirou et Fantasio pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur mille péripéties sont toujours captivantes et touchantes, dans ces albums denses.

Cette année a aussi permis de découvrir des merveilles insoupçonnées, comme une adaptation grinçante des Misérables, une autre haletante du roman «Un avion sans elle» (Glénat). La lutte antiterroriste a été à l’honneur des «Fiancées du Califat» (Rue de Sèvres), tandis que «Impact» (Casterman) figurait parmi les meilleurs polars. Il est impossible de revenir sur toutes les sorties de l’année, mais cette page présente quelques coups de cœur. De quoi donner des idées avant les fêtes de Noël.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)