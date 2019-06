Les 50 ans d'Apollo 11 célébrés en expo et en BD

Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, l'Américain Neil Armstrong devenait le premier homme à marcher sur la Lune, bientôt rejoint par son équipier Buzz Aldrin, alors qu'un troisième homme souvent méconnu, Michael Collins, était resté dans la navette Apollo 11. Les cinquante ans de cet événement extraordinaire seront fêtés, en grande pompe, dans quelques semaines. À Libbin, en province de Luxembourg, l'Euro Space Center adonné le coup d'envoi des festivités mardi avec le lancement de trois albums BD «La Conquête de l'Espace» (Pierre-Emmanuel Paulis et Régric), «Lune Rouge» (François Corteggiani et Christophe Alvès) et «Airborne 44 - Sur nos ruines» (Philippe Jarbinet) édités par Casterman.

Les auteurs étaient présents à l'Euro Space Center, avec un invité d'honneur, Dirk Frimout. Bon pied, bon œil à 78 ans, il est le premier Belge à avoir été dans l'espace, en effectuant son vol du 24 mars au 2 avril 1992, dans le cadre de la mission Atlantis STS-45 en compagnie de six Américains. «J'avais 28 ans quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont marché sur la Lune. Je n'ai rien manqué devant la télé et j'ai fini par réveiller tout le monde au moment où l'événement allait avoir lieu. Je m'en souviens comme si c'était hier», a expliqué Dirk Frimout.

Lien avec la Seconde Guerre mondiale

Pierre-Emmanuel Paulis est en charge de l'accueil des classes à l'Euro Space Center. Passionné d'astronautique, conférencier et membre de l'Euro Space Society, il a prêté sa collection d'objets d'Apollo 11 pour une exposition étonnante. Et dans «La Conquête de l'Espace» («Les reportages de Guy Lefranc), qu'il a scénarisé, il retrace la plus grande aventure de l'homme depuis les premières recherches dans les années 30 jusqu'aux tentatives d'explorations de Mars. Dans «Lune Rouge», on retrouve le journaliste Guy Lefranc, héros créé par Jacques Martin, enquêtant sur la disparition du scientifique autrichien Lucas Eugen Messner.

Enfin dans le tome 8 d'«Airborne 44», série consacrée à la Deuxième Guerre mondiale, Philippe Jarbinet fait le lien entre l'horreur et le rêve. Car sans les scientifiques nazis, jamais la conquête de l'espace n'aurait pu se faire après guerre. Ce n'est pas pour rien que les États-Unis récupérèrent Wernher Von Braun, le père des fameux V2. Ce dernier a joué un rôle pivot dans le développement du lanceur Saturn V qui a permis le lancement des missions lunaires du programme Apollo.

Les albums

• «La Conquête de l'Espace». Régric et Pierre-Emmanuel Paulis. Casterman.

• «Lefranc - Lune Rouge». François Corteggiani et Christophe Alvès. Casterman.

• «Airborne 44 T. 8 - Sur nos ruines». Philippe Jarbinet. Casterman.



(Denis Berche/L'essentiel)