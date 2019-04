«Les Aventures de Tintin» dans un cadre pittoresque

Dans les prochains mois, le Moyen Âge a rendez-vous avec l'univers du dessinateur de BD, Georges Remi, plus connu sous le nom d'Hergé, aux confins de la France, du Luxembourg et de l'Allemagne. Du 30 mars au 30 novembre, l’exposition «Hergé: une vie, une œuvre» plongera le visiteur dans l'univers de l'artiste belge, le père de «Tintin et Milou».

Le château de Malbrouck



Le château de Malbrouck est un château médiéval entièrement rénové, construit entre 1419 et 1434. Il est situé dans la commune lorraine de Manderen, aux confins de la France, de l'Allemagne et du Luxembourg. Par beau temps, le château offre une vue spectaculaire bien au-delà des trois frontières.

En partenariat avec le musée Hergé de Wallonie, le château de Malbrouck, situé dans la commune lorraine de Manderen, a rassemblé 72 illustrations, dont 24 originales, ainsi que des effets personnels de l'artiste. La fusée lunaire de plus de six mètres de haut, inspirée des albums «Objectif Lune» et «On a marché sur la Lune», placée dans la cour du château, a été spécialement conçue pour l’exposition. Cette dernière, après sa clôture, migrera en direction de la capitale sud-coréenne Séoul.

Des aventures dans le monde entier

La collection retrace la vie d’Hergé et divise son œuvre en quatre phases clés: outre les illustrations originales de l’intrépide reporter, on peut également découvrir des meubles d’origine de l’artiste, notamment sa table à dessin. La collection comprend également douze illustrations originales d’Edgard P. Jacobs. Le créateur de «Blake et Mortimer» a travaillé en étroite collaboration avec Hergé. «C’est la première fois qu’elles seront exposées au grand public», déclare le chef de projet, Jean-François Patricola à L’essentiel. Celui-ci table sur un total de 100 000 visiteurs, issus de toutes les classes d’âge.

Les aventures de Tintin se déroulent dans le monde entier, même sur la Lune. Les albums ont été traduits en 110 langues et vendus à plus de 250 millions d’exemplaires. Hergé est décédé en mars 1983.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)