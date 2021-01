Aventure déjantée dans l'Amérique profonde

Rien ne semble normal à Flatstone, bourgade américaine. Le shérif psychorigide est assisté par un homme qui se présente comme délinquant sexuel, une communauté d’Allemands aussi imposante qu’énigmatique gère une porcherie et le seul hôtel est tenu par une mère et sa fille qui font froid dans le dos. C’est précisément à cet endroit que tombent en panne Malone et Lemmy, le premier entraînant le second pour une compétition de tennis de table.

«C’est une sorte de polar un peu déjanté, nous nous sommes fait plaisir avec ces personnages étonnants sur tous les plans», s’amuse le scénariste Patrice Perna. Effectivement, tous ont des réactions imprévisibles, y compris le jeune sportif qui ne décroche pas un mot. «Il n’est pas sourd, il est peut-être autiste, éclaire l’auteur. Tout cela fait que l’on se pose davantage de questions que l’on a de réponses, donc c’est réussi!». Le premier des trois tomes montre les deux voyageurs bloqués près de «ces tarés». Plus le récit avance, plus les péripéties s’accumulent et deviennent ubuesques pour le pongiste et le coach.

L’album drôle et plaisant présente une certaine facette des États-Unis. «Je suis allé dans des grandes villes, qui donnent une fausse image, puis dans des endroits reculés, fascinants et parfois inquiétants. C’est le pays de tous les extrêmes», explique Patrice Perna. Cette «Amérique de Trump» a aussi été inspirée par «des séries comme Breaking Bad». Dans un scénario, «ce n’est pas uniquement l’histoire qui compte, mais aussi ce qui gravite autour». C’est ici très réussi, avec une ambiance surréaliste faite de tensions et de rebondissements.

• «Valhalla Hotel». Patrice Perna et Fabien Bedouel. Comix Buro, 14,95 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)