Parti sans portable ni wi-​​fi pour faire face à lui-​​même

Dix jours sans ordinateur ni téléphone, avec la nature à perte de vue. Un séjour pour retrouver ce qu’il est vraiment au fond de lui. Mais comment occuper son cerveau quand on n’a pas à checker ses mails toutes les dix minutes? L'accident vasculaire cérébral de sa jeune assistante a affolé Mathias, chef d'entreprise qui vit à 200 à l’heure. Son médecin lui conseille de mettre le pied sur le frein pour éviter de risquer gros.

«Détox T. 1/2 - Le Déni».

Jim et Antonin Gallo. Bamboo.

Mathias se décide alors pour un «stage Détox» sans ordinateur ni téléphone, sans collègues ni amis. Juste lui, la nature, d'autres participants et son maître de stage. «J'suis sous une tente, là, j'ai monté ça comme j'ai pu, la notice était en sri-lankais! Ça sent la chèvre, c'est troué de partout, c'est des branquignols ici, j'te dis! J'ai jamais vu ça», fait dire à son «héros» le scénariste Jim («Héléna», «Une nuit à Rome», «L'érection»...).

«Y a-t-il une vie sans la 4G?»

«Cette histoire est partie d'un éclat de rire quand Christian, un ami, très ancré dans la vie urbaine, m'a raconté son "stage Détox". Cela m'a paru dix jours de cauchemar avec téléphone confisqué, tisane au romarin et chamans d'obédience catholique», dit Jim. En deux tomes («Le Déni» et «L'Acceptation»), il tente de répondre à la question «Y a-t-il une vie sans la 4G? Sans l’urgence et le trop-plein de tout qui nous prouve qu’on existe?». Mais pour Jim, le but n'est pas de montrer une solution, mais de raconter l'envie de chercher des solutions, tout en traitant de la décroissance.

Comme son père, prof de yoga, était plutôt mystique, Jim a de l'intérêt pour ces expériences hors des normes de la société. «Je suis davantage amusé par ceux qui cherchent et font des erreurs que par ceux qui trouvent. Et j'aime qu'un livre tente d'être plus qu'une distraction et donne à réfléchir». Se retrouver face à face avec soi-même est-elle la pire compagnie qui puisse exister? Mathias ne s'attendait pas à cela avec ce sevrage hallucinant auquel il a décidé de s'astreindre. Son expérience détox, aussi dure soit-elle, ne manque cependant pas d'humour. Et elle interpellera chaque lecteur pour peu qu'il soit réellement intoxiqué par sa vie si connectée de tous les jours.

