Un héros en quête d’aventures... à pied

Faut-il être fou pour se lancer dans une randonnée de plus de 4 000 km, a fortiori sans entraînement physique pointu ni appétence particulière pour la marche? Luke Healy a pourtant relevé le défi en 2016 et le raconte dans son ouvrage «Americana». Il a participé à la Pacific Crest Trail (PCT), sorte de randonnée ultime qui traverse les États-Unis de la frontière mexicaine à la frontière canadienne, en passant par la Californie, l'Oregon et l'État de Washington.

Parti seul, Luke a rencontré de nombreux randonneurs sur le chemin, faisant un bout de chemin avec certains d'entre eux. Les sportifs se croisent, se perdent de vue et se retrouvent selon les rythmes de marche et la longueur des arrêts. Le randonneur amateur, vite surnommé Sursac par ses comparses, a évidemment vécu des galères, entre la canicule, la pluie, les tempêtes, un feu de forêt, la présence d'un puma en pleine nuit près de sa tente et les blessures diverses qui l'ont conduit à l'hôpital.

Droits homosexuels et émergence de Trump

L'Irlandais raconte beaucoup ses moments de doute, notamment lorsqu'il a pensé à abandonner. Une fois, il s'est même ravisé au dernier moment, l'appel du sentier étant plus fort que les bobos. Luke explique le défi par une relation tourmentée avec les États-Unis, pays dont il est féru mais qui lui a refusé son visa à plusieurs reprises. Les sujets politiques sont abordés, comme l'émergence de Donald Trump (l'aventure s'est déroulée pendant la campagne de 2016) et les droits des homosexuels.

Long (332 pages) et dense, le roman graphique se lit cependant très bien. Le rythme du scénario est agréable, avec des péripéties et des anecdotes qui s'enchaînent. Luke Healy surprend avec son dessin plutôt simple, colorié dans des tons rosés ou bleutés. De quoi intéresser tous ceux qui, comme l'auteur, n'ont auparavant jamais imaginé faire de la randonnée.

(L'essentiel/Joseph Gaullier)