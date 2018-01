Le Bouncer incarne toute l’essence du western

Le Bouncer pensait couler des jours paisibles après s’être débarrassé de l’infâme Ugly John. Mais la loi de l’Ouest est toujours impitoyable... À Barro City, l’horloger a été agressé et sa fille, Gretel, atrocement mutilée. Comment un type sans histoires et une petite si innocente ont-ils pu subir de telles atrocités? Alejandro Jodorowsky, habituel scénariste de la série, étant pris à plein temps par le cinéma, François Boucq a pris scénario et dessin pour les tomes 10 et 11 du Bouncer. «Je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser une petite fille comme Panchita, apparue auparavant, comme ça...».



Et Boucq d'imaginer que son visage tatoué est en fait une carte au trésor vivante. En pourchassant les agresseurs de l'horloger et de sa fille, le manchot découvre que leur piste rejoint celle d’un trésor maudit au cœur du désert de Sonora, au Mexique. François Boucq avoue ne jamais vivre complètement sans son Bouncer. «Un personnage, on l’a toujours avec soi. Et le Bouncer est un personnage extrêmement intéressant, psychologiquement, mais aussi physiquement à dessiner. Pour moi, même s'il lui manque un bras, c’est un héros parfait».

«Le lecteur comme un héros de western»



Cette petite Panchita avance avec un visage qui n'est pas le sien. Elle est le fil rouge de «L'or maudit». Un or très convoité, sauf par le Bouncer. Il veut juste sauver Panchita. Ce Bouncer incarne tout ce qui fait l’essence du western, genre où «l'homme se retrouve face à la nature, face aux animaux et face à d'autres humains au fort potentiel de cruauté, de sauvagerie, mais aussi de civilisation».



Dans le western, comme il ne faut pas expliquer pourquoi tout est possible, le cœur du récit prend la place principale. «Le western est idéal en ce qu’il pose les personnages au cœur même de la vie sous tous ses aspects. Le lecteur, quand il accède à mon monde, est exactement comme un héros de western. Il va rencontrer des personnages qui vont l’instruire sur la vie. Les méchants doivent être vraiment cruels et les victimes vraiment vulnérables. Le lecteur voit alors naître en lui la nécessité du bien», explique François Boucq. Quand il est dans une histoire, il avoue cavaler au rythme de ses personnages. Et c'est aussi ce que fait, ravi, le lecteur.



(Denis Berche/L'essentiel)