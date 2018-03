Il ne faut pas barrer la route à Tyler Cross!

«Plus vous en savez, plus vous êtes en danger». Cette maxime, Tyler Cross la répète à l'envi. Après l'Ouest Redneck et le pénitencier d’Angola dans le bayou, le voilà de retour à la civilisation. Fringant comme un gardon et en chemisette à fleurs sous le chaud soleil de Floride. «Miami est un lieu a priori plus attrayant, plus sexy que les univers barbares des deux premiers tomes. Mais derrière une façade clinquante, l'arrière-cour est sordide. Ce monde est bien mensonger», dit Fabien Nury, le scénariste.

«Tyler Cross T. 3 - Miami».

Fabien Nury et Brüno. Dargaud.



«C'est sea, sex and sun en surface. Mais béton, chantage et pognon en profondeur». Entraîné malgré lui par Sid, son avocat véreux, Tyler Cross s’immerge dans le monde poisseux de la promotion immobilière. Avec l'objectif plus alléchant encore d'un braquage à 700 000 dollars. «Moins de morts, cela ne veut pas dire moins de violence. Ce nouvel album, très noir, est plus complexe que les précédents. Tous les personnages ont souvent deux visages. Ils mentent, trahissent et manipulent à qui mieux-mieux».

Un scénario béton

Et Tyler Cross de s'adapter. Il en deviendrait presque sociable. Mais chassez le naturel et il revient au galop. Il a beau négocier, il faut parfois éliminer. Dans cette nouvelle affaire criminelle, il rencontre une alliée surprenante en la personne de Shirley Axelrod. Une soi-disant «faible femme» qui apprend vite. Très vite. «C'est le personnage féminin le plus développé de la série jusqu'à maintenant. Elle a un chapitre entier et presque autant d'espace que Tyler lui-même. Normal, car l'histoire est, par moments, plus intéressante de son point de vue», explique Fabien Nury.

S'il y a le scénario toujours aussi finement ciselé de Nury, un Tyler Cross ne serait pas ce qu'il est sans le découpage musclé de Brüno. Et sans ses larges strips en CinémaScope.«On traque, on élimine, on élague. Montrer moins pour plus d'impact, c'est notre credo. Et cela signifie faire la chasse à la case molle», dit Brüno. Avec une voix off permettant d'être très elliptique.Un héros qui est son propre maître, des références littéraires ou cinématographiques, un scénario béton, un univers graphique détonnant, Tyler Cross continue de tracer son impitoyable chemin. Et le duo Nury-Brüno d'imposer sa passionnante série.

(Denis Berche/L'essentiel)