Dans la joie et les cris d’une famille recomposée

Nicolas et Sophie, la quarantaine, vivent une belle histoire d’amour. Les héros de «Photo de famille recomposée» habitent ensemble, chacun accompagné par ses deux enfants. Tout ce petit monde vit sous le même toit, formant une famille recomposée typique. Manon et Sarah, les filles de Nicolas, sont à peine plus âgées que Gabin et Emma, les enfants de Sophie.

Chacun tente d’affirmer son caractère dans cette maison où l’on ne semble jamais s’ennuyer. «Hein? C’est pas juste», s’exclame Gabin lorsqu’il est désigné de corvée pour la préparation du repas. «Être une jeune adulte avec des gamins comme vous, c’est l’enfer», lâche Manon, 15 ans, à ses colocataires de fortune. Les scènes sont parfois plus vives, lorsque les uns refusent d’obéir aux autres.

Véritable phénomène de société, la famille recomposée est ici dépeinte avec beaucoup d’humour et de légèreté. Les disputes entre les enfants, la jalousie, les petits énervements du quotidien, les allers-retours chez les autres parents au gré des gardes alternées, voire les tensions entre les adultes, tout est bien reproduit. De même que les vraies scènes de bonheur de se retrouver tous ensemble. L’album, composé de gags d’une page, est fidèle à la réalité que vivent de nombreuses familles. Plutôt destiné à la jeunesse par son ton et son dessin, «Photo de famille recomposée» s'adresse en fait à un public bien plus large.

«Photo de famille recomposée». Sti et Armelle. Bamboo, 10,95 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)