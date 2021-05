Un manuel pour décrypter les informations bidon

L’expression anglaise «Fake News» (parfois traduite par «infox») a fait son apparition dans le langage courant ces dernières années. Derrière un nouveau concept se cachent de nombreux et puissants mécanismes qui tentent de faire avaler n’importe quoi. C’est ce qu’a montré la journaliste Doan Bui dans «Fake News, l’info qui ne tourne pas rond», illustré par Leslie Plée.

La journaliste se met en scène dans son investigation sur les contre-vérités. Cela la conduit notamment aux États-Unis. Si l’expression «Fake News» a été popularisée par Donald Trump, l’ancien président américain n’en est pas l’utilisateur unique, loin s’en faut. Les auteures rendent visite aux «platistes» (persuadés que la Terre n’est pas ronde), aux illuminatis, aux climatosceptiques ou encore aux anti-vaccins. Tous sont mis en avant pour leur propension à raconter n’importe quoi.

Véritable interrogation

Très pédagogique, souvent ironique et drôle, l’album s’intéresse beaucoup aux mécanismes cognitifs des infox. Il explique pourquoi elles pénètrent plus facilement dans les cerveaux des lecteurs que les démentis formels et incontestables.

Doan Bui et Leslie Plée égratignent au passage les géants de l’Internet pour leurs algorithmes qui favorisent la diffusion d’informations bidon. Si elle ne convaincra pas les personnes de toute façon persuadées des âneries qu’elles profèrent, la BD interroge sur la diffusion de contenus falsifiés dans notre société. Il n’est évidemment pas question pour autant de remettre en cause l’esprit critique et le droit de douter.

• «Fake news, l'info qui ne tourne pas rond». Doan Bui et Leslie Plée. Delcourt, 22,95 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)