Gros plan sur le parcours d'un géant de la BD

Edgar P. Jacobs est connu pour avoir créé les personnages de Blake et Mortimer et pour sa collaboration avec Hergé. Mais qui connaît réellement la vie de ce géant du neuvième art? François Rivière, qui a côtoyé et interrogé Jacobs, signe un passionnant album, dont le dessin de Philippe Wurm rappelle parfois celui du maître.

Le récit débute dans les années 1920, alors que Jacobs est âgé d’une vingtaine d’années. Les auteurs se sont longuement attardés sur les premières années professionnelles de leur héros, qui avait alors des difficultés pour joindre les deux bouts. Passionné d’art antique, il aime se faufiler dans le musée du Cinquantenaire, à Bruxelles, quitte à se payer de belles frayeurs avec les momies. Avant de se consacrer au dessin, Edgar s’est essayé à l’art lyrique en tant que chanteur d’opéra.

Brouille avec Hergé

L’album, épais et dense, tout en étant agréable à lire, évoque longuement les amours compliquées de l’auteur belge. Il ne fait pas non plus l’impasse sur ses difficultés à percer. La rencontre avec Hergé est évoquée, tout comme leur désaccord d’après-guerre, lorsque Jacobs avait refusé d’intégrer les studios Hergé. Cette brouille a définitivement éloigné les deux hommes, qui ne se sont quasiment jamais revus. La critique récurrente sur l’œuvre de Jacobs, à savoir la grande quantité de textes, est aussi évoquée.

Dans «Edgar P. Jacobs. Le rêveur d’apocalypses», l’autre personnage principal est Bruxelles. La capitale belge sert de décor tout au long de l’album, avec une grande place faite aux monuments de l’époque. L’intéressé ne s’était d’ailleurs que peu aventuré au-delà. Dans un récit qui propose des clins d’œil aux personnages de Jacobs, Rivière et Wurm rendent un bel hommage à leur héros.

«Edgar P. Jacobs. Le rêveur d'apocalypses». François Rivière et Philippe Wurm. Glénat, 22,50 euros.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)