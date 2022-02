Cinq astuces pour se détendre en une minute

Dans la vie, ça aide de connaître des astuces simples pour se calmer rapidement. En voici cinq qui permettent d’évacuer tension et stress.

Pensez à quelqu’un que vous aimez

Prenez une minute pour penser à quelqu’un que vous aimez. Vous pouvez faire cet exercice à l’arrêt de bus ou avant une réunion importante. Votre meilleur ami, votre partenaire, votre enfant ou votre grand-père: imaginez exactement à quoi ressemble cet être cher. Son parfum, ses particularités, etc. Ces pensées vous calmeront, vous réconforteront.

Fixez rendez-vous à vos soucis

Les soucis dévorent votre énergie et votre temps. Désormais, vous ne leur consacrerez qu’un moment précis. Fixez-leur un rendez-vous. Dès qu’une mauvaise pensée surgit, prenez votre agenda et inscrivez: dimanche, 10h. Vous n’aurez plus à vous en inquiéter jusqu’à ce moment-là. Là uniquement vous consacrerez du temps à résoudre ce problème.

Dansez

Vous pouvez consacrer 2, 3 voire 5 minutes à faire ça, mais en réalité 60 secondes suffisent. Écoutez une musique entraînante et dansez. Votre humeur s’améliorera immédiatement. La danse libère de la dopamine, donne de la confiance en soi et, dans le meilleur des cas, provoque le rire. Les étirements, quelques squats, les pompes ou du yoga aident aussi à s’évader.

4-7 respirations

Cet exercice est facile à retenir. Vous inspirez par le nez pendant quatre secondes, retenez brièvement votre respiration, puis expirez par le nez pendant sept secondes. Répétez le processus au moins cinq fois. Cette technique calme le système nerveux, apaise le corps, favorise la circulation sanguine et vous permet d’avoir une meilleure concentration.

Parfumez l’espace

Les huiles essentielles ont un effet direct sur notre cerveau et peuvent ainsi influencer positivement notre corps et notre psyché. Les informations olfactives parviennent directement au cerveau par le nez. Elles influencent directement notre humeur. Utilisez un spray pour pulvériser dans les airs votre huile essentielle préférée et humez-la chaque fois que vous avez besoin d’un peu de réconfort ou d’un regain d’énergie.

(L'essentiel/Geraldine Bidermann)