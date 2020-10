Harry Styles, fan du T-​​shirt de Rachel Green

Apparemment, Harry Styles est un fan de Rachel Green alias Jennifer Aniston. Un compte Instagram qui répertorie tous les looks de l’ex-membre des One Direction, a posté deux photos côte à côte le 19 octobre, avec à gauche le chanteur et de l’autre l’actrice. Tous deux portent le même T-shirt sur lequel il est écrit: «Save The Drama for your Mama». Sauf que sur celui de Harry Styles, l’inscription est brodée.

La légende du compte de fan explique que Harry Styles a reçu ce haut pour son anniversaire de la part de sa sœur Gemma et qu’il a été aperçu avec, le 18 octobre, à Los Angeles. Sa sœur a tout simplement fait broder un T-shirt blanc avec la même écriture et le même logo en forme de bouche car impossible de trouver un exemplaire identique. À l’époque, la costumière de «Friends» Debra McGuire, avait l’habitude d’acheter certains vêtements pour la série dans des friperies. Alors si vous aussi vous voulez cette pièce unique, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)