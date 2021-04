«Je préfèrerais mourir que de les porter»

Not Victoria Beckham saying she’d rather die than wear some crocs from Justin Bieber pic.twitter.com/cCI7rWUaTx — katie (@KatieRyRy_) April 28, 2021

«Je crois que je préfèrais mourir»: c'est dit, c'est cash! Victoria Beckham n'a visiblement pas apprécié le gentil cadeau de Justin Bieber. Le chanteur, passionné de mode, a collaboré avec la marque Crocs et sorti un modèle... original. De couleur lavande, les chaussures sont customisables avec d'étonnants petits animaux en plastique. Assez éloigné il est vrai de l'univers ultrachic de l'ex-Spice Girl donc.

Si la mère de Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper a été plutôt catégorique, sa communauté, elle, a été plutôt partagée. À la question «Dois-je les porter?», le non l'emporte «seulement» à 57%. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas... Pas sûr, par exemple, que tout le monde adhère aux mules Rita imaginées par la styliste. On admettra qu'elles sont tout de même un poil plus chic, mais à 650 euros, c'est la moindre des choses.

(mc/L'essentiel)