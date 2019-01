Est-​​il écrit «Allah» sur ces chaussures Nike?

Nike needs to recall offensive shoe with Allah’s name from worldwide market immediately https://t.co/qJf6ZqExjz via @UKChange

La polémique a de quoi intriguer et pourtant Nike «prend le problème très sérieux». Des internautes viennent en effet de lancer une pétition visant à faire retirer de la vente un modèle de la marque à la virgule, les Air Max 270. La raison? L’inscription sur la semelle de la sneakers sur laquelle beaucoup semblent lire le mot «Allah» en langue arabe.

La contestation a pris de l'ampleur via les réseaux sociaux, particulièrement dans le monde anglo-saxon. Ce type de typographie a pourtant déjà été utilisé par Nike, qui avait été accusé de la même chose il y a 20 ans. À l'époque, un logo en forme de flammes ressemblant à l'écriture du mot «Allah» en arabe avait été utilisé, avant d'être remplacé.

Un choix que pourrait à nouveau effectuer la marque américaine, qui a nié toute volonté de nuire: «Le logo Air Max a été conçu pour être une représentation stylisée de la marque Nike Air Max. Il est conçu pour refléter uniquement la marque Air Max. Toute autre signification ou représentation perçue est non intentionnelle. Nike respecte toutes les religions».

En attendant, la pétition a déjà atteint les 10 000 signatures, et les internautes sont nombreux à réagir. D'autres n'hésitent pas à dénoncer une «hystérie collective».

@Nike why are you putting the Arabic writing of Allah at the bottom of your trainer care to explain please pic.twitter.com/J3DbTCpih0