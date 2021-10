Quels sont les dangers du sauna vaginal?

Après le lifting vaginal, une autre tendance se profile sur TikTok: le sauna vaginal – ou yogi steam, en anglais.

C’est quoi?

Le sauna vaginal est un bain de vapeur pour purifier les parties génitales. Cela fonctionne sur le même principe qu’une inhalation pour déboucher les sinus. Il suffit de s’asseoir au-dessus d’un bol d’eau infusée avec des herbes médicinales. Les adeptes de cette pratique expliquent que cela procure une multitude de bienfaits, comme équilibrer les hormones, améliorer la fertilité, diminuer les douleurs liées aux règles ou atténuer la sécheresse vaginale.

Pourquoi c’est dangereux?

Le premier risque est celui de brûlures - internes ou externes - si la vapeur est trop chaude. La peau est extrêmement sensible au niveau du vagin. Elle peut facilement être irritée ou développer des allergies selon les produits - huiles essentielles, par exemple - utilisés.

Toutefois, ce qui est le plus dangereux est de dérégler la flore vaginale. Le vagin est autonettoyant. En perturbant l'écosystème des bactéries présentes naturellement dans le vagin, le risque d'infection augmente, comme l’explique le compte féministe @period.studio (vidéo ci-dessous):

Aucun bienfait reconnu

Les médecins eux-mêmes n’encouragent pas cette pratique dont aucun bienfait n’est reconnu. En 2015 déjà, Gwyneth Paltrow encourageait la pratique du «Mugworth V-steam», un soin ancestral coréen qui aurait mille vertus, comme de détendre le vagin et de le laver en profondeur. Une gynécologue américaine, Jen Gunter, avait pris la parole en expliquant que: «La vapeur n’est pas bénéfique pour votre vagin. La vapeur avec des plantes n’est pas mieux, et peut-être pire. Elle sera en tout cas plus chère».

En effet, de nombreux comptes TikTok profitent de l’engouement pour vendre des bassines et des herbes à faire infuser. Rien de ce qui peut être vaporisé n’aura d’effet. «Même vaporiser des œstrogènes ne changerait rien à ça», informe Jen Gunter. «Si vous voulez vous relaxer, faites vous masser. Si vous voulez relaxer votre vagin, ayez un orgasme».

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)