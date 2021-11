Des lèvres pulpeuses sans aucune injection

Pour Mario Dedivanovic, le maquilleur de Kim Kardashian, Salma Hayek, Ariana Grande et Ashley Graham, le maquillage est un outil pour embellir le visage sans procédure de chirurgie esthétique.

Il a mis en avant un certain nombre de techniques de make-up, comme le contouring. Sur Instagram, il dévoile une astuce pour rendre les lèvres plus hautes et plus pulpeuses, en utilisant seulement un crayon à lèvres. Cette méthode pourrait bien, selon lui, remplacer le lifting.

Comment faire?

Tout d’abord, il conseille de réaliser un gommage des lèvres. Cela élimine les peaux mortes et facilite l’application du maquillage. Ainsi, le rouge à lèvres tiendra mieux et plus longtemps.

Ensuite, avec son crayon, il trace le contour de la lèvre supérieure normalement. Pour le centre de la bouche, il dessine son trait au-dessus de la ligne naturelle: «Je vais juste au-dessus de la ligne des lèvres. C’est ce qui permet de soulever instantanément la bouche». Au niveau des extrémités, le crayon est déposé à l’intérieur de la lèvre, sans dépasser.

Pour la lèvre inférieure, il ne faut surtout pas utiliser la même astuce: «Cela rend le visage triste», indique-t-il, dans un tutoriel. Il vaut mieux tracer le contour de cette zone en restant bien à l'intérieur de la bouche, sans dépasser.

Le maquilleur insiste sur le choix du crayon: une mine dure et bien pigmentée. En effet, la ligne doit être précise et nette. Avec un crayon léger ou crémeux, le trait aura tendance à paraître imprécis ou trop épais.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)