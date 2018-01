Le couturier Chanel fait défiler des femmes fleurs

Des allées sableuses, des galeries de treillage où s'accrochent des rosiers, une fontaine centrale entourée d'herbe et des bancs composent un jardin poétique, lors du défilé Chanel imaginé par Karl Lagerfeld. Le show commence avec une série d'ensembles en tweed, signature de la maison. Les femmes portent des voilettes surmontées d'un bouquet de fleurs sur le haut du crâne, et des bottines en tweed pointues, montant jusqu'à mi-mollet. Parfois des mitaines noires, indissociables du look personnel de Lagerfeld.

L'apparence du directeur artistique de Chanel a d'ailleurs connu un changement très commenté dans la planète mode: l'apparition d'une barbe blanche, qui a suscité des réactions décontenancées sur les réseaux sociaux. La silhouette de cette collection printemps-été 2018 est résolument juvénile. Les épaules sont arrondies, les manches s'arrêtent bien au-dessus du poignet, les jupes s'évasent. La silhouette se resserre avec des bermudas étroits, boutonnés sur les côtés pour un style plus androgyne.

La fille de Cindy Crawford s'essaie au stylisme

Le rose se décline sur tous les tons, coquille d'œuf, poudré, dragée, bonbon, fuchsia... Des panaches de plumes habillent les épaules et les hanches des robes. Des brassées de fleurs sont imprimées ou brodées sur des bustiers. Le tulle vient se superposer à des broderies pour des effets de transparence. Dans ce vestiaire sucré, les robes corolles côtoient les robes droites à légers volants évoquant les années 1920.

Le défilé s'achève avec la traditionnelle mariée, qui est cette saison la Néerlandaise Luna Bijl, mannequin de 19 ans, star du show. Elle est accompagnée d'un garçon d'honneur, le filleul de Lagerfeld, Hudson Kroenig, et porte un pantalon, un gilet masculin et un nœud papillon blancs, assortis d'une traîne de plumes. Dans le show figuraient aussi les Américaines Cara Taylor, 15 ans, et Kaia Gerber, 16 ans, la fille de Cindy Crawford qui a fait ses débuts lors de la Fashion week new-yorkaise de l'automne dernier.

À peine arrivée sur les podiums, la jeune fille s'essaie aussi déjà au stylisme puisqu'elle collabore avec Karl Lagerfeld, dans le cadre d'une petite collection pour la griffe du créateur qui sortira l'automne prochain. Les défilés se poursuivent mardi avec notamment Armani Privé, Alexandre Vauthier puis Givenchy dans la soirée, pour la première collection de haute couture de la Britannique Clare Waight Keller, qui a succédé en mars 2017 à l'Italien Riccardo Tisci à la direction artistique de la griffe.

(L'essentiel/afp)