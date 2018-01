Les stars adorent porter des robes en latex

Fin novembre, le mannequin Bella Hadid avait choisi une robe en latex rouge, pour la soirée de diffusion du show Victoria’s Secret. Si son choix gagne le pin’s du look le plus sexy, il gagne aussi celui du plus inconfortable et compliqué à revêtir. Oui, enfiler une robe en caoutchouc ne s’improvise pas. Kim Kardashian et Beyoncé en ont déjà fait l'expérience.

Avant toute chose, il est nécessaire de se faire aider par quelqu'un, car on n’enfile pas du latex d'un coup de baguette magique. Un peu comme pour monter certains meubles Ikea, il est absolument indispensable d’être deux. Une fois que cet obstacle est levé, il faut laver l’intérieur du vêtement avec un savon pH neutre et de l’eau froide. Puis, le laisser sécher. Il faut ensuite recouvrir l’intérieur du vêtement en latex de talc.

Asperger le vêtement de lotion

C’est à partir de là qu'intervient une étape appétissante: se badigeonner le corps de lubrifiant à base de silicone aux endroits où le latex sera porté. Enfin, on enfile la robe, le pantalon ou le haut, assistée par un(e) ami(e). Beyoncé n'a pas réussi à enfiler toute seule cette robe longue couleur nude lors du gala du Met en 2016.

Il ne reste plus qu'à asperger le vêtement de lotion pour faire briller le latex. Mieux vaut réaliser l'opération à l’extérieur car la lotion est très glissante… Dernière précision, le latex ne laisse pas passer l’air. Du coup, c’est assez compliqué d'enlever la robe et il est nécessaire de se faire aider. Hormis ces quelques inconvénients, le latex est idéal pour faire sensation lors d'une soirée et c'est un excellent sujet de conversation.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)