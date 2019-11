Les baskets de course sont désormais fashion

Les runnings ne sont pas seulement pratiques pour courir, elles peuvent aussi être des pièces de mode. La preuve avec les modèles actuels des marques Salomon, Asics, Hoka One One et On Cloud.

La marque de baskets Hoka One One, fondée en France en 2009, a eu du flair pour s’associer avec des marques de prêt-à-porter. Elle a collaboré avec la griffe new-yorkaise Collina Strada. Lors du show printemps-été 2020 présenté à New York en septembre, les mannequins portaient des modèles avec des volants colorés et des perles.

Dans la fashion sphère

Les labels new-yorkais Nicopanda et Sandy Liang, collection automne-hiver 2019 ont déjà présenté des baksets Hoka One One dans leurs défilés.

Asics apporte une preuve supplémentaire que les chaussures de course sont arrivées dans la fashion sphère. La marque de sport a récemment lancé une nouvelle collaboration avec le créateur bulgare Kiko Kostadinov basé à Londres, connu pour ses pièces futuristes.

Le photographe allemand Jürgen Teller n’a pas seulement shooté la campagne, il s’est également tenu devant son objectif, en short fluo.

La créatrice Sandy Liang utilise également des chaussures de course:

(L'essentiel/Milena Schneider)