Bella Hadid s'est réconciliée avec Victoria's Secret

Après une très mauvaise expérience lors du défilé 2018 avec l'ex-chef marketing de la marque, Ed Razek - il lui avait lancé «Oublie la culotte» au moment de monter sur le podium - Bella Hadid avait coupé les ponts avec Victoria's Secret. Il semblerait que la griffe ait trouvé les bons mots pour la faire revenir. Elle pose aujourd'hui fièrement pour la collection Holidays 2021 de la marque et a posté les coulisses du shooting sur son compte Instagram.

Victoria's Secret a sorti de solides arguments pour récupérer sa pépite. Elle a d'abord complètement changé son image et adopté une ligne plus inclusive, en s'attachant les services d'ambassadrices engagées telles le top plus-size Paloma Elsesser, le mannequin australo-soudanais Adut Akech, la footballeuse américaine Megan Rapinoe ou encore l'actrice, ancienne Miss Monde, Priyanka Chopra. Et ses efforts ont payé puisque début décembre, elle annonçait le grand retour de la jeune femme.

«Il m'a fallu près d'un an et demi pour aller à leur rencontre», avait expliqué dans la foulée Bella Hadid à Marie Claire. Parce que c'était «très compliqué d'avoir cette conversation avec eux avec tout ce que j'avais ressenti dans le passé». Mais «ils m'ont vraiment prouvé que, dans les coulisses, Victoria's Secret avait radicalement changé (...) ils ont su me démontrer qu'il y avait de vrais protocoles qui étaient mis en place pour nous faire travailler dans le meilleur environnement possible».

Ainsi, les contrats stipulent désormais que les mannequins «ne font pas ce qu'elles n'ont pas envie de faire, ne montrent pas les parties de leur corps qu'elles ne veulent pas montrer et c'est vraiment important pour nous les femmes parce que, parfois, dans les shootings, on perd nos limites ou elles ne sont pas acceptées».

(mc/L'essentiel)