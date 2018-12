Une mannequin nargue les clients d'un fast-​​food

Victoria's Secret model Kelly Gale received backlash for exercising outside of an In-N-Out. https://t.co/mtdkOInFmF pic.twitter.com/24uTUKZMoq — E! News (@enews) 13 décembre 2018

Une mannequin Victoria’s Secret est actuellement sous le feu des critiques. Mercredi dernier, Kelly Gale a publié plusieurs stories sur Instagram, devant l’un des fast-foods de la chaîne de hamburgers In-N-Out, à Monterey (Californie).

Dans la première vidéo, on la voit à l’intérieur du restaurant: «Nous sommes chez In-N-Out… donc je suppose que je vais manger une poire», dit la modèle suédo-australien âgée de 23 ans, tout en mordant dans le fruit, qu’elle a manifestement acheté ailleurs.

Les stories suivantes la montrent à l’extérieur de l’enseigne, juste devant la porte, en train de faire du sport. «Je ne vais pas prétendre que je mange ici», écrit-elle. Dans la dernière vidéo, alors qu’elle boit de l’eau et reprend son souffle, un ami lui apporte une salade et des légumes emballés. «Oh mon Dieu, tu es le meilleur!»

Cette petite mise en scène n’a pas très bien été accueillie par certains internautes qui accusent Kelly de se moquer des clients de ce fast-food. «Pour qui se prend-t-elle? Comment ose-t-elle fat shamer les autres? Tu peux peut-être manger ce que tu veux, Kelly Gale, mais s’il te plaît, ne sois pas si pathétique et méchante avec les autres», a tweeté Khandra Moha. «Je pense qu’il est assez évident que Kelly Gale a un problème mental et qu’elle a besoin d’aide», a répondu Sissy2014fo.

Mais la top-model a aussi ses partisans. «Elle attire l’attention sur un mode de vie sain pour que les gens réalisent que la nourriture de fast-food est mauvaise», a déclaré un autre internaute.

Kelly n’a pas expliqué pourquoi elle a fait ces vidéos. Etait-ce de la maladresse? Peut-être. Il n’empêche, il y a des manières plus fines de lutter contre la malbouffe et le surpoids. Surtout quand on connaît le régime drastique auquel se plient les Anges. On se dit qu’entre un hamburger bien gras et une branche de céleri, il y a un juste milieu.

(L'essentiel)