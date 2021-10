«Engagez des maquilleurs et des coiffeurs noirs!»

«S'il vous plaît, engagez des maquilleurs noirs et des coiffeurs qui connaissent nos cheveux», c'est le message de la mannequin britannique d'origine jamaïcaine, Leomie Anderson. Elle, qui travaille avec de nombreuses marques et a notamment défilé pour Victoria's Secret, a décidé de partager sa désagréable expérience lors de la dernière Fashion Week de New York.

Leomie Anderson explique qu'elle a demandé quelqu'un qui pouvait s'occuper des peaux foncées lorsqu'elle est arrivée dans les coulisses pour se faire coiffer et maquiller avant de défiler. Malheureusement, il n'y avait pas de maquilleur noir. C'est un homme blanc qui l'a prise en charge. Il n'était manifestement pas en mesure de s'adapter à son teint.

Being a black model is doing other people’s jobs and not being paid for the extra work looool pic.twitter.com/mSTmBsDb5Q