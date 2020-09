Sa combi gonflable anti-​​UV lui sauve la peau

«J’ai grandi à la plage. À 11 ans, j’ai développé une allergie au soleil». SiiGii est une jeune plasticienne espagnole qui utilise le mal dont elle est atteinte pour créer. Elle a mis au point deux combinaisons qui couvrent entièrement son corps pour le protéger des UV. L’une d’elles est gonflable et lui permet de flotter. Celle-ci a particulièrement tapé dans l’œil des rédactions de Dezeen et de Hypebeast, deux webzines de référence en matière de design, qui lui ont consacré un article cette semaine.

«Comme il m’est impossible de bronzer sur un matelas pneumatique comme tout le monde, j’ai décidé de devenir ce matelas pneumatique. Ma démarche m’a permis de me transcender: auparavant, je me sentais inférieure aux autres et, aujourd’hui, j’ai la sensation d’être extraordinaire». L’artiste a réalisé le modèle elle-même avec du latex, de la colle et un rouleau de pression. Histoire de signaler la silhouette féminine dissimulée à l’intérieur du flotteur, SiiGii a dessiné, à l’avant et à l’arrière de la combi, la forme d’un maillot une-pièce noir.

SiiGii / Marc Espinosa

Ce détail rappelle combien les vêtements conçus pour la baignade sont fortement liés à la manière dont on se figure le genre. La preuve avec le brokini, pendant masculin du bikini, qui a suscité le désaveu des lectrices et des lecteurs de Lifestyle. Dans notre sondage, posté mardi sur le site, 64% des participants ont jugé que cet habit était «absolument ridicule».

Les deux trentenaires canadiens qui le commercialisent depuis cet été sont partis d’un constat: à la plage, la tenue des mecs n’a pas évolué depuis des décennies. «Nous voulions concevoir quelque chose d’amusant et d’audacieux avec lequel on puisse vraiment nager. Et puis, nous avons suffisamment confiance en nous pour oser le mettre en public», ont-ils déclaré au Toronto Sun.

SiiGii / Marc Espinosa

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)