Un soutien-​​gorge zéro déchet et 100% recyclable

Une femme posséderait en moyenne dix soutiens-gorges mais n’en porterait que trois régulièrement. C’est la conclusion d’une étude réalisée par la marque de lingerie Chantelle, auprès de ses clientes, et qui l’a poussée à créer la gamme Chantelle One.

Disponible en précommande sur la plateforme Ulule dès la fin du mois de mars (en France uniquement pour le moment), cette capsule, composée d’un shorty, d’un tanga, d’un triangle et d’un soutien-gorge plongeant, est 100% recyclable et estampillée zéro déchet. En effet, des armatures au fermoir en passant par les boucles de réglage des bretelles, tout est réutilisable. Une prouesse rendue possible grâce à la mise au point d’une nouvelle fibre élastique conçue sans solvants. Celle-ci remplace l’élasthanne, un dérivé du pétrole couramment utilisé dans l’industrie textile.

Concrètement, les déchets de coupe et les produits finis Chantelle One ramenés en boutiques (la marque proposera un bon d’achat aux clientes pour les encourager à rapporter les articles usagés), seront récupérés et fondus, afin de les transformer en microbilles qui seront elles-mêmes réutilisées pour concevoir, notamment, les parties solides de nouveaux soutiens-gorges, comme les armatures ou les fermoirs. Par ailleurs, afin d’éviter le gaspillage et de privilégier les circuits courts, cette capsule sera produite à la commande, dans l’usine historique du groupe à Épernay, en France.

(L'essentiel/ Nina Seddik)