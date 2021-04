Tendance nautique à suivre pour les beaux jours

On dit souvent que la mode est un éternel recommencement. En effet, certaines fashionistas gardent précieusement des pièces passées de mode dans leur dressing, dans l'espoir de les ressortir. D'ici cet été, plusieurs font leur retour. Quelles sont les pièces à shopper ou à dépoussiérer pour être en vogue? Qui dit printemps, dit températures douces et veste légères. Si le bomber s'impose pour les garçons, la veste de biker commence à séduire les femmes, alors que la surchemise poursuit son règne, débuté en automne.

Le retour du «tie and dye»



Ce printemps, on fait un bond dans les années 70. Passé de mode un moment, le «tie and dye» revient encore en force. Jupe, sweat, tee-shirt ou encore short, les grands créateurs comme Christian Dior et Ralph Lauren se sont réapproprié cette technique de teinture sur tissu noué. Par petites touches ou en total look, vous serez dans la tendance.

Que ce soit pour les hommes ou les femmes, la tendance nautique est celle qu'il faut suivre ce printemps. Du pull ligné marin aux tee-shirts arborant des ancres, en passant par la traditionnelle marinière, vous aurez le choix. Le grand come-back de cette saison reste le total look denim, qui a fait fureur dans les années 90. Côté bas, le bermuda s'impose pour les deux sexes, c'est la pièce incontournable de cette saison.

À noter que c'est le moment d'oser les couleurs pimpantes, qui apporteront une touche d'éclat: le rose, le lilas, les couleurs pastel font leur show, autant que les touches acidulées.

Découvrez tous les articles du Supplément Printemps dans notre édition du 20 avril (E-Paper) et en ligne dans les prochains jours sur lessentiel.lu.

Et ci-dessous un lien vers chaque article déjà paru sur notre site:

Comment affiner son profil avant les beaux jours?

Projet d'envergure pour le futur autour du vélo

Yoga en plein air pour trouver la paix intérieure

Les motos font leur révolution électrique, aussi

Nos sorties du printemps seront très... high-​​tech

L'envie de partir en vacances vous titille?

Comment bien manger à bas prix?

Enfiler des gants et jardiner... sans se planter

Faire de votre balcon un joli havre de paix

(L'essentiel)