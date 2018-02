Le défilé de la diversité pour le body positive

Quand on parle de diversité sur le podium, on réalise que le monde de la mode a encore beaucoup de travail. La diversité n’est pas une chose, c’est la vie. Et pourtant, elle est encore largement ignorée dans les défilés de mode grand public. Mais Chromat a donné, vendredi dernier, une leçon de ce à quoi doit ressembler un catwalk inclusif.

La créatrice Becca McCharen s’est fait un point d’honneur de présenter des modèles de tous les âges, de tous les genres et de toutes les tailles sur le podium. Lors de ce défilé (collection automne/hiver 2018-2019) qui avait lieu à New York lors la fashion week, la designeuse a poussé le concept encore plus loin, avec un casting de femmes de tous les horizons: des activistes trans comme Geena Rocero, des femmes Plus-Size, des femmes minces mais aussi le modèle Victoria Modesta, qui portait une prothèse argentée, ou encore un mannequin albinos.

Dans le monde de Chromat, il s’agit d’aimer le corps que l'on a, peu importe la taille, la forme, la couleur ou l'orientation de celui-ci. La griffe offre quelque chose de différent, un aperçu des vraies femmes dans toute leur gloire, donnant à la mode un aspect plus intéressant.



(L'essentiel)