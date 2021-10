Des fringues de Jean Paul Gaultier en location

Le couturier français sait se réinventer. S’il a pris officiellement sa retraite en 2020, il continue de suivre les tendances et notamment celle d’une mode plus durable et lance un service de location de vêtements de ses anciennes collections, issues majoritairement des années 1980-1990. Marinières, seins coniques ou robes moulantes seconde peau, plus de 30 000 pièces seront proposées à la location. Lancé le mercredi 27 octobre, ce service est disponible depuis sur le site de la marque, qui a été remanié pour l’occasion.

Pour que les clientes restent au top de la mode, la sélection changera en fonction des tendances émergentes. Concernant les prix, il faudra compter entre 150 euros pour un foulard et 700 euros pour une robe-cage, pièce iconique de la marque.

En parallèle de ce service de location, la maison de couture va se lancer dans la vente de seconde-main. La griffe proposera des pièces d’archives emblématiques de ses collections, provenant de clients privés ou de revendeurs. Alors que Vinted ou Depop prennent de plus en plus d’ampleur, la maison Jean Paul Gaultier se distingue des autres acteurs du luxe.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)