Le mot-clé des défilés printemps-été 2022 présentés durant les Fashion Week homme de Milan (du 18 au 22 juin) et de Paris (du 22 au 27 juin)? Fusion. Celle du vestiaire féminin avec son pendant masculin. Une tendance qui s’incarne particulièrement dans les accessoires, avec pléthore de sacs à main… et de bijoux! On ne parle pas d’anneau discret à l’oreille ou de petite chaîne en or qui se devine sous un T-shirt. Non, il s’agit ici de bijoux voyants et assumés. La broche est, par exemple, mise à l’honneur chez Jil Sander et Dior Men.

Diaporama: Les hommes se parent de leurs plus beaux bijoux

Pour cette collection présentée dans un décor qui s’apparente à une balade dans le désert sous acide, le styliste anglais Kim Jones, aux commandes de Dior Men depuis 2018, a collaboré avec Travis Scott, rappeur américain et ex de Kylie Jenner. Une première pour la Maison qui n’avait jamais fait appel à un musicien jusqu’à présent.

Après avoir fait un retour remarqué chez les femmes, le ras du cou semble sur le point de sauter à la gorge des garçons. Ruban noir et petit pendentif en or, le label italien Etro présente un modèle semblable à celui qui a marqué toute une génération de jeunes filles dans les années 1990.

La marque Lanvin propose, quant à elle, une version un poil plus bling-bling avec une chaîne épaisse en argent et une accumulation de pendentifs. Un modèle relativement discret comparé aux ras du cou ultramassifs repérés chez l’Américain Rick Owens, connu pour ses bijoux imposants.

Dans un autre registre, Louis Vuitton pare les oreilles de ses mannequins des célèbres fleurs qui ornent ses sacs à main. Bleu, vert et jaune néon: les couleurs sont explosives!

Autres tendances repérées sur les défilés: l’accumulation de colliers, comme chez Jil Sander, et les sautoirs voyants, vus chez Loewe et Dolce&Gabbana. Par ailleurs, en assortissant ses boucles d’oreilles à son collier et à son bracelet, le duo italien remet au goût du jour l’art de la parure.

(L'essentiel/Nina Seddik)