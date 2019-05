Une mannequin pose nue pour la bonne cause

Malgré son sourire, Anna Herrin est en colère. Mannequin maillot de bain suivi par 223'000 personnes sur Instagram, elle a posté hier sur le réseau social une photo d’elle dans le plus simple appareil. L’Américaine, âgée de 28 ans, a accompagné ce cliché d’un message qui l’est un peu moins.

«Ces nouvelles lois sur l’avortement et les discussions autour d’elles sont horribles. Je suis écœurée par ce qui se passe aux États-Unis. Je ne peux pas imaginer la douleur et la peur que les femmes devront affronter dès maintenant à cause de ce que ces vieux mecs blancs veulent pour leur vagin.»

Anna fait référence à la nouvelle loi ratifiée depuis le 9 mai dans l’État de Géorgie qui interdit aux femmes d’avorter dès que les battements du cœur du fœtus peuvent être détectés. Un délai qui correspond à environ à six semaines de grossesse. Comme elle l'assure, «les femmes ne savent même pas qu’elles sont enceintes après six semaines. Je les soutiens et je soutiens leur droit de prendre leurs propres décisions», conclut le mannequin.

Hollywood en colère

D’autres célébrités, et plus précisément des acteurs et des actrices, sont montés au créneau. Ben Stiller, Alec Baldwin, Amy Schumer ou encore Mia Farrow ont fait savoir dans un courrier destiné au gouverneur géorgien Brian Kemp, que, si la loi était promulguée, ils ne pourraient plus travailler «en bonne conscience» en Géorgie, destination populaire pour les tournages.

Cet État a mis en place des dispositifs fiscaux très favorables pour les studios de production. Des blockbusters comme «Black Panther» «Avengers : Infinity War» et des séries comme «Stranger Things» ou «The Walking Dead» ont notamment été tournés.

(L'essentiel)