Ces détails qui magnifient une robe de mariée

L’actrice Lily Collins s’est mariée samedi dernier et a partagé les photos de l’événement quelques jours plus tard. Sur les clichés, on la voit porter une robe à col montant Ralph Lauren. À la place du traditionnel voile, l’interprète «Emily in Paris» avait choisi une cape à capuche en dentelle de Calais, ornée de cristaux Swarovski et de petites fleurs en organza du couturier américain.

Lily Collins n’est pas la première à opter pour une cape. Elle a été précédée par Solange Knowles ou Serena Williams. Cet été, d’autres célébrités se sont mariées et ont choisi divers accessoires pour faire toute la différence.

Des bottines rock

En juillet, Gwen Stefani s’est unie avec Blake Shelton, musicien de country, dans son ranch d’Oklahoma. Pour l’occasion, la chanteuse portait une robe de soirée en tulle Vera Wang qu’elle avait associée à des Santiags blanches à talon haut pour un look rock et glamour.

Une cape bohème

Emma Bunton a épousé le père de ses enfants, Jade Jones, cet été, après dix ans de fiançailles. L’ex-Spice Girl était vêtue d’une mini robe blanche Miu Miu à manches mi-longues transparentes. Elle la portait avec une longue cape et une couronne de fleurs dans les cheveux.

Un nœud dans les cheveux

En mai dernier, Ariana Grande dévoilait sa tenue de mariage: une robe bustier droite en soie de Vera Wang. Pour sa coiffure, la mariée était restée fidèle à sa queue-de-cheval fétiche. Elle l’avait accessoirisée d’un voile court sur lequel se trouvait un nœud en satin.

Des mariées en short

D’autres mariées font preuve d’originalité dans le choix de leur tenue et décident de ne pas porter de robe traditionnelle. En 2014, la it-girl américaine Olivia Palermo portait un ensemble Carolina Herrera, imaginé spécialement pour elle et composé de trois pièces: un pull en cachemire couleur crème, un short blanc et une jupe en tulle en superposition.

Un combi-short en dentelle faisait également partie de la tenue de mariage Dior de l’influenceuse italienne Chiara Ferragni, en 2018. Une longue jupe vaporeuse avait été ajoutée par-dessus.

En 2019, Zoë Kravitz, elle, avait choisi de porter un short cycliste sous une robe en résilles et en perles de la marque américaine Danielle Frankel.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)