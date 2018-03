Des coups de bistouri pour un plus beau nombril

Ombilicoplastie: C'est le nom de la procédure médicale qui permet aux femmes d'avoir un nombril de rêve. Eh oui, cette opération chirurgicale est apparemment en train de devenir une tendance au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le chirurgien américain Dr. Matthew Schulman interviewé par le Daily Mail à ce propos, mentionne que dans sa clinique, le nombre d'interventions a doublé au cours des cinq dernières années. Real Self, une plateforme spécialisée dans la chirurgie esthétique, a également constaté que la demande a augmenté de 12% aux États-Unis et de 21% au Royaume-Uni, au cours de l’année.

La faute d’Instagram

Selon le Dr. Schulman, les réseaux sociaux comme Instagram favorisent le culte du corps. Et puis de nos jours, on peut modeler notre physique comme bon nous semble, ou presque. Chez les adeptes, on retrouve par exemple, des femmes qui détestent leur nombril post-grossesse, ou qui veulent simplement retoucher l’intérieur de leur nombril, trop protubérant à leur goût.

Une forme quasi parfaite est censée flatter tout l'estomac: si elle est alignée verticalement et ovale, cela donne l’impression que le haut du corps est plus long et que les muscles abdominaux sont plus minces. Le nombril que toutes s’arrachent? Celui du top Emily Ratajkowski. Elle serait le modèle le plus populaire parmi les patientes.

(L'essentiel)