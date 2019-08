La slip skirt est la jupe trendy de l'été

De la même manière qu’il y a chaque année à la radio un hit de l’été, la mode estivale produit elle aussi une nouvelle pièce à succès durant la belle saison. En 2017, c’était la slip dress avec un tee-shirt en dessous. L’année dernière, la marque Ganni était la première à distribuer la maxi robe avec une coupe large. Et cette année, c’est au tour de la slip skirt en satin d’être à la pointe de la mode.

La jupe s’adapte à toutes les morphologies grâce à sa coupe en biais. La pièce est coupée dans la diagonale du tissu par rapport au sens du tissage. La jupe tombe ainsi parfaitement sur la hanche avant de s’ouvrir légèrement à la hauteur de l’ourlet. La styliste française Madeleine Vionnet, contemporaine de Coco Chanel, avait mis au point cette technique de coupe pour ses robes de soirée simples.

À porter avec un tee-shirt, des baskets ou des sandales

La version actuelle de la slip skirt était déjà à la mode en 1995. À l’époque, les jupes étaient portées avec des tee-shirts à logos courts et moulants. Et avec des tongs. Aujourd’hui, on la préfère dans des couleurs peu conventionnelles comme lilas, bleu clair ou encore orange.

Elle est particulièrement confortable en soie ou en viscose. Et on la porte évidemment avec les jambes nues. Avec des collants en dessous, la matière se collerait aux cuisses à cause de l’électricité statique générée par les frottements. On peut la combiner avec un tee-shirt et des baskets ou des sandales, mais la jupe peut aussi très bien être portée avec un pull en tricot et des mules.

(L'essentiel/ml)