Puma signe une collection de sneakers «Barbie»

En attendant de célébrer son 60e anniversaire en mars prochain, Barbie s'associe à Puma le temps d'une collection dédiée à son iconique «Suede», née en 1968. La marque de vêtements de sport lance une capsule mêlant l'ADN de sa fameuse sneaker à l'univers de la poupée mythique, véritable icône de mode.

La collection, en vente à partir du 6 décembre, se compose de deux paires de sneakers: une première très girly, «Raspberry Pink», entièrement recouverte de rose avec un ruban blanc et rose reprenant le logo de Barbie, et une seconde, «Black», totalement noire, avec un nœud en satin et un logo déclinés en noir et rose.

Puma a choisi d'étendre cette collection anniversaire au prêt-à-porter et aux accessoires. Les deux paires de sneakers sont complétées par un crop top d'inspiration sportive, un sweat à capuche zippé, une paire de leggings, une casquette, et un sac à dos. Le tout disponible pour la femme et l'enfant.

(L'essentiel/afp)