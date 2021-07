Les petites tresses font leur grand retour cet été

Le doute n’est plus permis, le style des années 2000 est bel et bien redevenu tendance. Après le bandana, les mini-lunettes de soleil et les buffalos, voilà le retour des petites tresses dans les cheveux (à exécuter sur les mèches les plus proches du visage pour un look encore plus trendy) coiffure phare de Christina Aguilera ou des Destiny’s Child il y a 20 ans.

Cet énième saut dans le passé niveau style n’a pas échappé aux stars et influenceuses comme Hailey Bieber, Dua Lipa ou Enjoy Phoenix, qui n’hésitent pas à les arborer sur leurs derniers posts sur les réseaux sociaux, voyez plutôt.

Une coiffure millénaire et résistante

Si les premières coiffures tressées remonteraient à la Préhistoire, il y a plus de 22 000 ans, elles furent principalement arborées par les premières grandes civilisations africaines puisqu’elles étaient portées par la reine Néfertiti qui les accessoirisait avec des fils d’or. Le tressage africain devint ensuite un véritable art ancestral avant de se diffuser parmi l’ensemble des peuples du continent et de devenir un symbole de résistance lors de la période de l’esclavage.

À cette époque, les marchands d’esclaves rasaient la tête des esclaves, un procédé visant à effacer leur culture. Une fois que leurs cheveux avaient repoussé, beaucoup ont décidé de les retresser pour garder contact avec leur histoire. Cette coiffure a ensuite été popularisée et largement diffusée par le mouvement hip-hop (inspiré de la culture afro-américaine) aux États-Unis puis par le rap et le RNB dans les années 2000.

(L'essentiel/Camille Pagella)