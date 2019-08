Pas de défilé Victoria's Secret en 2019

On savait déjà que le défilé Victoria's Secret ne serait pas diffusé à la télévision en 2019, mais on n'imaginait pas une seconde qu'il n'aurait pas lieu du tout.

C'est pourtant ce que vient d'annoncer Shanina Shaik au «Daily Telegraph». «Malheureusement, le show de Victoria's Secret n'aura pas lieu cette année. Je n'y suis pas habituée, parce qu'à cette période, je m'entraîne comme un Ange en général», a déclaré le top de 28 ans, qui a pris part au défilé, cinq fois depuis 2011.

La jeune femme espère cependant que 2019 restera une exception. «Je suis sûre qu'il y aura quelque chose dans le futur. Je suis certaine qu'ils essaient de travailler sur une stratégie et de nouvelles manières de faire le défilé, parce que c'est le meilleur du monde», a confié l'Australienne.

Des audiences en berne

Le défilé des Anges a eu lieu pour la première fois en 1995 et était devenu un événement très attendu par les fans de lingerie et de mannequins. Ces dernières années, Victoria's Secret avait cependant perdu un peu de son aura. Plusieurs personnes lui reprochaient en effet de ne montrer que des jeunes femmes extrêmement minces et peu représentatives de la diversité de la société.

Les audiences de la diffusion du show à la télévision étaient en perte de vitesse. En mai 2019, le «New York Times» rapportait que le défilé 2018 n'avait attiré que 3,3 millions de téléspectateurs américains, contre 13 millions, cinq ans auparavant.

