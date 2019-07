Quelque chose cloche sur cette Une de «Vogue»

Pour sa première couverture du «Vogue», la star de 26 ans ne fait pas l’unanimité. En effet, les internautes ont relevé plusieurs incohérences: d’abord, la plage. «On dirait qu’elle est fausse», écrit l’un. On est d’accord, ça fait fake. Ariana Grande semble avoir posé devant un fond vert.

Ensuite, le chien, Toulouse. Parlons de cette boule de poils qui n’a rien demandé à personne mais qui, il faut l'avouer, a l’air d’avoir été empaillée. Et pourtant, Toulouse est bel et bien vivant. Ariana a acheté ce croisement entre un beagle et un chihuahua en 2013. Mais pourquoi est-il tout tout raide? Il est tellement mal posé «qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'un mème», relève très justement un internaute. «Ce chien a l’air copié-collé», affirme un autre.

Le dernier point que les fans ont relevé, c'est la couleur de peau de la chanteuse. Dans les commentaires, les fins observateurs ont remarqué que le teint d'Ariana était particulièrement foncé. «Ils ont rendu Ariana noire», commente l'un d'eux. Bref, rien ne va dans cette photo immortalisée pourtant par Annie Leibovitz, photographe de stars.

(L'essentiel)