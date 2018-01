Cet accessoire passe mal auprès des internautes

La griffe britannique Asos vient de mettre en scène une jeune fille arborant un collier qui ressemble étrangement à une longue ceinture en latex. Son nom: Hanger Latex Flame Chocker. Effarés, des internautes n’ont pas attendu avant de faire part de leur mécontentement. «Je suis dégoûté par Asos - il semble qu'à une époque où se tuer est devenu un acte commun, la marque tente de rendre le suicide tendance.»

Après Dove qui s'est amusé à dépeindre une jeune femme de couleur en train d'enlever son pull, pour laisser place à une femme rousse - faisant ainsi un lien entre la couleur de peau et la saleté -, puis H&M qui a récemment fait poser un enfant noir avec un pull portant l'inscription «Le singe le plus cool de la jungle», Asos continue d'alimenter la discorde dans le milieu de la publicité.

Mais alors que les deux premières marques ont fait des excuses publiques, il n'en est rien concernant la dernière. Seule la photographie a été supprimée du site. Alors, maladresse ou provocation?

@ASOS @ASOS_Us Absolutely unacceptable to sell belt necklaces named ‘hanger latex’ with a model wearing a shirt that reads ‘hanger;’ suicide is a harrowing epidemic that plagues your buyer demographic. How careless and harmful to glorify this as a fashion accessory, remove it. pic.twitter.com/2xitKcchre