Elle s'emporte contre le tailleur-​​pantalon de Minnie

«Je voulais que Minnie porte son tout premier tailleur-pantalon.» À l’occasion des 30 ans du parc Disneyland Paris, le 6 mars prochain, Disney a collaboré avec Stella McCartney pour relooker le personnage de Minnie Mouse, mais cela ne plaît pas à tout le monde.

En France comme aux États-Unis, ce changement de look a fait réagir les milieux conservateurs qui accusent Disney de se «plier à la culture woke» et d’avoir effacé les attributs féminins du personnage qui, pourtant, garde son nœud, ses cils et ses chaussures à talon.

Sur Fox News, la chroniqueuse Candace Owens - proche de Donald Trump - est partie dans une diatribe un peu décousue et a accusé le relooking de «détruire le tissu de notre société» et d'ignorer les vrais problèmes.

“They’re trying to destroy fabrics of our society” pic.twitter.com/UlytdGMZYA — Acyn (@Acyn) January 27, 2022

D’autres souhaitent simplement récupérer une «Minnie Mouse sexy». Un hashtag #RendezNousMinnieMouse a même vu le jour sur Twitter.

«J’ai conçu l’un de mes costumes emblématiques, un smoking bleu, en utilisant des tissus provenant de sources responsables. Cette nouvelle version de sa tenue à pois fait de Minnie Mouse un véritable symbole de progrès pour une nouvelle génération», explique la créatrice britannique, dans un communiqué.

Ce qui dérange la majorité des fans? C’est que cette tenue ne soit pas dans les tons rouges et blancs habituels. «J’aime le concept de Minnie en costume, mais pourquoi ce ne sont pas ses couleurs signature? Faites-le au moins en rouge», «J’applaudis Stella McCartney pour avoir fait entrer Minnie dans le XXIe siècle. Mais ce look ressemble tout simplement à un pyjama et j’aurais aimé qu’elle s’en tienne à la couleur rouge de Minnie», estiment des utilisatrices de Twitter.

Pourtant, comme le montrent plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux, Minnie porte régulièrement du bleu et des pantalons, aussi bien dans les dessins animés que dans les parcs à thème.

She wears these colors all the time in Disneyland Paris pic.twitter.com/lz9QAbYVSi — Nick Nocera (@nnocera2580) January 27, 2022

This aint the first time guys chill this photo is years old and no one cared pic.twitter.com/QvajfbtcPh — Nyxie! (@_Nyxie_) January 27, 2022

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)